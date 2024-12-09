ФСБ России пресекла работу международной сети мошеннических колл-центров

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В России Федеральная служба безопасности пресекла работу международной сети колл-центров мошенников. Потерпевшими от их действий стали 100 тыс. человек в более чем 50 странах, при этом доходы кол-центров составляли $1 млн в день. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании „Милтон-групп“ (Milton Group) Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — отметили в ЦОС, уточнив, что колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других.

Также в ведомстве установили руководителей функционирующих на территории России колл-центров. Это гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва (объявлен в розыск). В 2022 году по заданию Службы безопасности Украины подельники «организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода». В общей сложности задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.

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