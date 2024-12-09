Пенсионерке из Черняховска вернули деньги, похищенные телефонными мошенниками

По иску прокурора города Черняховска в пользу пенсионерки взысканы денежные средства, похищенные в результате телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Под предлогом несанкционированного доступа к банковскому счету телефонные мошенники убедили пожилую жительницу Черняховска перевести денежные средства на подконтрольный им счет, принадлежащий жителю Челябинска. Прокурор Черняховска по результатам проверки обратился в Тракторозаводский районный суд Челябинска с иском в защиту прав потерпевшей о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения», — рассказали в прокуратуре.

Судом исковые требования удовлетворены, в пользу пенсионерки взыскано 800 тыс. рублей. Кроме того, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).