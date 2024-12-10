В Калининграде задержали мужчину, стрелявшего из ружья у ночного клуба (видео)

В центре Калининграда задержали мужчину, стрелявшего из ружья рядом с ночным клубом. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 43-летний злоумышленник произвел выстрел в ходе конфликта с одним из посетителей заведения утром в понедельник, 9 декабря, после чего был оперативно задержан на улице Соммера сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.



«Подозрительного прохожего, который бежал по улице с ружьем в руках, росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили на улице Галковского, — уточняет пресс-служба ведомства. — На требования остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, догнав злоумышленника на улице Соммера, задержали его». Момент преследования стрелка запечатлели камеры «Безопасного города».

Оружие, которое мужчина успел выбросить, было обнаружено под одним из припаркованных автомобилей.

«Предварительно установлено, что ружьё мужчина использовал в качестве аргумента в ходе конфликта с посетителем ночного клуба, — уточняют в пресс-службе. - По данным сотрудников регионального Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, задержанный калининградец на законных основаниях являлся владельцем охотничьего ружья».

На текущий момент ружьё у мужчины изъято. Его намерены привлечь к ответственности за нарушение запретов и ограничений в области оборота оружия.