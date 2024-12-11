Таганрог подвергся ракетной атаке

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Таганрог ночью в среду, 11 декабря, подвергся ракетной атаке. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объём полученных повреждений уточняется», — написал он.

Воздушную тревогу в городе объявили в 4:30 по московскому времени. Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотников и попросила таганрожцев принять меры безопасности. «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она. В 6:02 тревогу отменили. «Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км», — написала Камбулова. Позже она сообщила о повреждении котельной, в результате которого без теплоснабжения остались 27 многоквартирных домов.

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