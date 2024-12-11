Полицейские вернули калининградке похищенную мошенниками валюту на 12 млн (видео)

В Калининграде у задержанных пособников аферистов изъята похищенная у жертвы обмана валюта. Задержанными оказались знакомые между собой жители Санкт-Петербурга 19 и 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Сотрудники оператора сотовой связи, Центробанка и ФСБ» убедили по телефону 52-летнюю женщину, что мошенники пытаются получить доступ к её банковскому счёту, чтобы оформить на нее кредиты. Для сохранности денежных средств калининградка добровольно передала подосланному мошенниками курьеру 50 тысяч евро и более 65 тысяч долларов США для перевода на «безопасный счёт». Сумма причинённого ущерба превысила 12 миллионов рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение курьера, забравшего валюту у обманутой женщины, а также его пособника. Денежные средства изъяты у подельников в полном объёме.

Оперативники выяснили, что злоумышленники действовали по указанию дистанционных кураторов. От младшего сообщника требовалось забирать у граждан посылки с деньгами и передавать старшему товарищу, который должен был переводить деньги «работодателям» за небольшое вознаграждение. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям, в том числе на территории других регионов России.