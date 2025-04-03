Передано в суд дело двух жителей Петербурга, похитивших 12 млн у калининградки

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В Калининграде прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух жителей Санкт-Петербурга в хищении свыше 12 млн рублей под предлогом перевода на «безопасный счет». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как полагает следствие, в декабре 2024 годапредставившиеся правоохранителями телефонные мошенники убедили 52-летнюю калининградку в том, что злоумышленники получили доступ к ее банковскому счету посредством несанкционированного доступа к личному кабинету в приложении «Госуслуги», а поэтому надо срочно «спасать» сбережения. По указанию аферистов калининградка отдала валюту, эквивалентную 12,2 млн рублей, прибывшему к ее дому обвиняемому, который затем передал деньги второму соучастнику. Обвиняемые в этот же день были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства возвращены потерпевшей.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

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