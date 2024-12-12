В Черняховске пьяный водитель пытался скрыться от ДПС даже с простреленными шинами (видео)

В Черняховске Калининградской области сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие для задержания нетрезвого водителя, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы, включив спецсигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, водитель неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили его о намерении применить табельное оружие, однако он никак на это не отреагировал. Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем в посёлке Калиновка. Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя.

Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.15 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.