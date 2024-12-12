В почтовом отделении в центре Калининграда горел стеллаж с посылками

На улице Черняховского в Калининграде ночью с 11 на 12 декабря загорелись стеллажи с почтовыми отправлениями. Огонь охватил 30 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.



Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 03:06 12 декабря. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже расположены торгово-административные помещения. В помещении размерами 30×10 м загорелись стеллажи с посылками и почтовыми отправлениям.

В ликвидации пламени, спасении писем и посылок принимали участие 20 пожарных, было задействовано 5 спецавтомобилей. Пострадавших в результате пожара не оказалось.

Пресс-служба МЧС отмечает, что органам дознания предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

(Дополнено) «Во время пожара в почтовом отделении 236040, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Черняховского, д. 32, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба. «Почта России» будет временно обслуживать клиентов, относящихся к данному отделению, по адресу: 236021, г. Калининград, ул. Черняховского, дом 56. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по обычному графику», — прокомментировала происшествие пресс-служба госкомпании.