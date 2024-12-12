В почтовом отделении в центре Калининграда горел стеллаж с посылками

Все новости по теме: Пожары

На улице Черняховского в Калининграде ночью с 11 на 12 декабря загорелись стеллажи с почтовыми отправлениями. Огонь охватил 30 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 03:06 12 декабря. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже расположены торгово-административные помещения. В помещении размерами 30×10 м загорелись стеллажи с посылками и почтовыми отправлениям.

В ликвидации пламени, спасении писем и посылок принимали участие 20 пожарных, было задействовано 5 спецавтомобилей. Пострадавших в результате пожара не оказалось.

Пресс-служба МЧС отмечает, что органам дознания предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

(Дополнено) «Во время пожара в почтовом отделении 236040, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Черняховского, д. 32, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба. «Почта России» будет временно обслуживать клиентов, относящихся к данному отделению, по адресу: 236021, г. Калининград, ул. Черняховского, дом 56. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по обычному графику», — прокомментировала происшествие пресс-служба госкомпании.

Фото: МЧС Калининградской области

Дополнено комментарием пресс-службы «Почты России»


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter