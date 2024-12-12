В Чкаловске вандалы разбили стекло на самолёте-памятнике (фото)

В Чкаловске неизвестные разбили стекло на самолёте-памятнике, установленном на Аллее героев морской авиации. Реактивный бомбардировщик Ил-28, как сообщила журналистам глава администрации Елена Дятлова, был повреждён вандалами ещё на прошлой неделе.

«Самолёт является объектом, закреплённым за нашей Службой заказчика, — рассказала Дятлова. — Мы обратились в органы МВД. Параллельно связались с подрядной организацией, которая может изготовить данное стекло. Если видели, то это стекло, которое сверху накрывает кабину. Требуется индивидуальное изготовление, потому что его нужно выгнуть таким образом, чтобы оно правильно закрывало рубку самолёта. Сейчас мы разместили заказ, и через дней 7-10 стекло будет установлено обратно на памятник».

Стоимость работ по замене стекла глава оценить не смогла, пояснив, что она будет известна лишь после того, как подрядчик выставит счёт.

В октябре 2023 года власти решили в очередной раз отремонтировать чкаловский самолёт. Работы, судя по порталу Госзакупок, начались на объекте в сентябре, хотя изначально их собирались начать в августе. В мэрии «Новому Калининграду» поясняли, что работы на объекте должен был выполнить предприниматель Алмаз Бикбов (он выиграл конкурс, снизив цену с 1 883 249 до 1 369 999 рублей), однако, к подряду он так и не приступил, так как не смог найти материалов, предусмотренных в техзадании. Вторым участником аукциона стала компания «БалтСтройМонтаж Плюс», согласившаяся заняться самолетом за 1 590 000 рублей. Ее сотрудникам предстояло выполнить работы по покраске конструкции самолета, а также по ремонту блистера, фонаря, штурманского люка и остекления кабины стрелка.