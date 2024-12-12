В Калининграде автомобиль сбил 9-летнего самокатчика (фото)

В Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок. Мальчик передвигался на самокате и нарушил ПДД. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась во вторник, 10 декабря, в 20:20 на ул. Комсомольской в районе дома 53-61. 39-летняя автомобилистка допустила наезд на школьника, пересекающего проезжую часть на самокате не по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. Также нельзя пересекать проезжую часть не спешившись, даже по пешеходному переходу.