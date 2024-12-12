МЧС: в Калининграде горит завод «Преголь» (дополнено)

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на территории завода «Преголь» в Калининграде на улице Портовой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Горит утеплитель профлиста и кровля на площади 100 квадратных метрах», — уточнили в пресс-службе. К месту пожара направлены более 30 человек личного состава и девять спецавтомобилей.

По уточнённым данным ведомства, из горящего помещения эвакуировано 40 литров дизельного топлива, 20 литров ацетона и газовый баллон во избежание взрыва. Пострадавших нет.

Дополнено: по уточнённым данным, горело 80 квадратов. Пожар ликвидирован.