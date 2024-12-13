УМВД: в Калининграде три злоумышленника вымогали 7 млн у гражданина Узбекистана

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В Калининграде завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении троих ранее не судимых мужчин в возрасте 20, 23 и 46 лет, подозреваемых в вымогательстве 7 млн рублей у гражданина Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что злоумышленники вымогали у потерпевшего деньги, обвиняя его в долговых обязательствах перед общим знакомым. Мужчине угрожали «систематическим насилием и сожжением его дома в Узбекистане». При этом подельники заявляли жертве о своей принадлежности к криминальному миру. Злоумышленники несколько раз встречались с мужчиной в кафе на пл. Маршала Василевского, где настаивали на возвращении «долга», а в одну из таких встреч отвели мужчину в отдельную комнату и нанесли ему несколько ударов по телу.

Потерпевший обратился за помощью в региональное УФСБ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при поддержке бойцов Росгвардии задержали предполагаемых вымогателей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере». На период предварительного следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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