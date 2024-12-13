72-летняя пенсионерка лишилась машины и 850 тыс. руб, поверив мошенникам

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В Зеленоградске 72-летняя пенсионерка лишилась машины и 850 тыс. руб. из-за действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Женщине позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками портала «Госуслуги» и под предлогом обновления мобильного приложения завладели кодом доступа к учётной записи. На следующий день ей позвонил «сотрудник УФСБ», который предупредил пенсионерку, что мошенники завладели доступом к её аккаунту в «Госуслугах» и теперь пытаются переоформить принадлежащий ей автомобиль марки Kia Venga. Для отмены данной операции необходимо срочно продать машину и перевести все денежные средства на «безопасный счёт».

Потерпевшая заключила договор купли-продажи автомобиля по заниженной цене с жителем Калининграда. Получив от покупателя 850 тыс. руб., женщина перевела все средства по указанным аферистами реквизитам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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