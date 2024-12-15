В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера

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В Керченском проливе получили повреждения танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МЧС в воскресенье, 15 декабря.

О крушении танкера «Волгонефть 212», который перевозил около 4,3 тыс. тонн мазута, стало известно около 12:00 по МСК. ЧП случилось в 8 км от берега в Керченском проливе. По последней информации, судно село на мель, у него оторвало носовую часть. На помощь танкеру отправили вертолёт Ми-8 МЧС и спасательный буксир «Меркурий». Спустя час МЧС сообщило о повреждении судна «Волгонефть 239» в том же районе. По данным ведомства, танкер лёг в дрейф.

В ликвидации последствий участвуют 11 единиц техники и 50 специалистов. С севшего на мель судна «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. По данным МЧС, один из них погиб.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что с экипажем поврежденного танкера «Волгонефть 239» установили связь. Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна, по предварительной информации, находится на борту.

Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Его ликвидацией занимаются МЧС России и ФГБУ «Морспасслужба». В Ростове-на-Дону создали оперативный штаб для контроля ситуации. В связи с погодными условиями была приостановлена работа Керченской переправы.

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности мореплавания по факту крушения судов. Главным следственным управлением СКР по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела. К месту происшествия направлена группа следователей и следователей-криминалистов.

Владимиру Путину доложили о крушении танкеров. По поручению главы государства будет создана правительственная рабочая группа, которая займется организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива.

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