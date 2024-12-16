В Зеленоградском районе авто врезалось в упавшее дерево, пострадал ребенок

В понедельник утром в Зеленоградском районе из-за штормового ветра произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 16 декабря около 08:50 на 6 км + 300 метров автодороги «Романово-Калининград» водитель «Киа» допустил наезд на внезапно возникшее препятствие — упавшее на дорогу дерево. В результате ДТП 5-летний несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен на машине скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу Калининграда.

По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает автомобилистов об опасности из-за сильного ветра.