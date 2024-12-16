Пограничники: иностранец пытался попасть в область по недействительному паспорту

На днях сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области выявили иностранца, пытавшегося въехать на территорию региона по недействительному паспорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки) при въезде в Россию из Польши гражданина одной из стран Евросоюза. 36-летний мужчина предъявил паспорт, в котором страница с установочными данными владельца была полностью отделена от книжного блока и подклеена к нему кустарным способом клейкой лентой. По результатам пограничного контроля принято решение об отказе гражданину в пропуске на территорию РФ.

За нарушение режима государственной границы РФ иностранец привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 18.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ему назначили штраф.