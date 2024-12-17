В калининградском отеле «Пруссия» произошёл пожар

В калининградском отеле «Пруссия», расположенном на улице Коммунистической в Московском районе города, произошёл пожар. Об оперативной ликвидации возгорания поздним вечером 16 декабря сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В ведомстве пояснили, что в подсобном помещении третьего этажа отеля «горела мебель, оргтехника и бумага на общей площади 3 квадрата».



«Помещение закопчено. На месте пожара работало 27 пожарных и 7 спецавтомобилей. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

«Новому Калининграду» сотрудники гостиницы подтвердили факт возгорания, пояснив, что произошло оно, по всей видимости, из-за короткого замыкания.

«Мы продолжаем работу в прежнем режиме», — добавил представитель гостиницы.