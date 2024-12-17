«Центральная ёлка стоит»: в мэрии рассказали о повреждении новогодних украшений

Власти Калининграда привели в порядок часть новогодних украшений, разрушенных во время шторма 16 декабря. О том, что разрушения не были критическими, журналистам после оперативного совещания рассказала глава администрации города Елена Дятлова. Также она объяснила, почему украшения не стали убирать после объявления об усилении ветра.

«То, что вырвало всё, это неправильно, — сообщила Дятлова. — Центральная ёлка стоит. Не вырвало? Не вырвало. Есть определенный ряд элементов, которые упали. Дальше мы их восстановим, для бюджета не будет затрат. Подрядчик сделает это самостоятельно».

Делать полный демонтаж, чтобы спасти украшения, по словам главы администрации, «было бы значительно дороже».

«Если бы мы действительно констатировали, что все украшения упали, тогда, наверное, я бы могла принять в свой адрес [возражение] по поводу неправильного принятия решения. У нас есть отдельные элементы, которые будут восстановлены либо уже восстановлены», — добавила она.