В Гвардейском районе поезд насмерть сбил 23-летнюю девушку

В Гвардейском районе во вторник, 17 декабря, случилось смертельное происшествие на железной дороге. Погибла девушка. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«В 9.25 машинист грузового поезда, который следовал через станцию Озерки, был вынужден применить режим экстренного торможения из-за того, что в зоне движения находился человек. К сожалению, экстренное торможение ничем уже помочь не могло, случай смертельный. Наши специалисты выезжали на место трагедии. Погибшей оказалась 23-летняя девушка. Причина банальна: капюшон и наушники. И самое обидное: дежурная по станции, какие-то подростки, наши путейские рабочие, которые недалеко находились, — все ей кричали, махали руками, но она не услышала. Вот что значит капюшон и наушники», — рассказал Першин.

Железнодорожники в очередной раз призывают жителей области соблюдать правила безопасности на ж/д объектах.