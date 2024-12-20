Суд заключил под стражу двух жителей Янтарного, обвиняемых в осквернении флага Победы

Светлогорским городским судом взяты под стражу два 18-летних жителя Янтарного, которые обвиняются по ч.4 ст. 354.1 УК РФ в осквернении флага Победы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

24 ноября, находясь в состоянии опьянения на территории школы, юноши сорвали со стены здания флаг, посвященный 9 Мая, с изображением Георгиевской ленты. Затем, выкрикивая нацистские лозунги, они проследовали на территорию парка им. М. Беккера и повредили сорванный флаг. «Свои действия сопровождали фашистским приветствием и высказываниями, принижающими роль советского народа и Вооруженных сил СССР в победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне», — уточняется в сообщении. Злоумышленники были задержаны 18 декабря.

Следователь указала, что подельники обвиняются в совершении в преступлении средней тяжести, не женаты, не имеют детей, не работают, являются военнослужащими по призыву. Оба — сторонники ультраправой идеологии и придерживаются нацистских и фашистских взглядов. У следствия есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, они могут скрыться, продолжить совершать преступления, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства, которые следствием еще не обнаружены.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайств следствия, ссылались на желание юношей дальше проходить военную службу, видеться с родственниками, признание ими вины, молодой возраст и положительные характеристики.

Тем не менее суд занял сторону обвинения и постановил заключить молодых людей под стражу сроком до 18 февраля 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.