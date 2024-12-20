СК: в Калининграде подростки избили 16-летнюю девушку и надругались над ней

В Калининграде трое подростков избили 16-летнюю девушку и надругались над ней. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Фигурантами дела по двум уголовным статьям стали подростки в возрасте 17, 16 и 15 лет. По версии следствия, в ночь на 18 декабря возле одного из торговых центров на улице Театральной они напали на 16-летнюю девушку и избили её, после чего надругались над ней. Демонстрируя нож, подростки также похитили у своей жертвы мобильный телефон. Всех их задержала полиция.

«В настоящее время все трое фигурантов задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствием в суд направлены ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении СК. Ведомство также отметило, что устанавливает иные возможные эпизоды «преступной деятельности фигурантов».