Рыльск в Курской области подвергся массированной ракетной атаке

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Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы Рыльского района Андрея Белоусова, есть погибшие и пострадавшие. Их число пока неизвестно. При обстреле пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, дом культуры, школа. Всего было около 15 прилётов.

«Нахожусь в Москве на заседании Госсовета. Сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска. Сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные тревожные службы. Работает МЧС»,— сказал Хинштейн в видеообращении в своём Telegram-канале.

Рыльск — это районный центр. В городе проживают чуть менее 15 тыс. человек. Город находится примерно в 30 км от границы с Украиной.


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