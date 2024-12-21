Хинштейн уточнил количество погибших и раненых в атакованном ракетами Рыльске

Хинштейн уточнил количество погибших и раненых в атакованном ракетами Рыльске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ночь на 21 декабря уточнил число погибших и раненых в ходе вчерашней ракетной атаки на Рыльск. В своём официальном телеграм-канале он сообщил, что всего погибло 5 человек и еще 12 получили ранения (детей среди погибших не было). Также Хинштейн добавил, что очаги возгорания в городе потушили лишь к утру, и часть жителей до сих пор сидят без отопления.

«В результате атаки ВСУ пострадали 7 объектов социальной инфраструктуры — это дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы № 1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус(в одном из них был пожар, он локализован), знание ЗАГСа, ФОК и 2 нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов. Предварительно, сгорело 15 автомобилей», — сообщил врио губернатора.

Хинштейн поручил организовать компенсации за утраченное имущество, в том числе за автомобили, а также в кратчайшие сроки восстановить оконные проёмы. Работы должны начаться уже утром. Также повреждения получила теплотрасса, из-за чего без тепла оказались 88 домов.

Хинштейн добавил, что часть пострадавших объектов это здания-памятники, некоторые из которых были приведены до этого в порядок.

«Проходили мимо кафедрального Успенского собора 1811 года постройки. К счастью, он получил незначительные повреждения, Это одно из самых ценных исторических зданий города, его мы обязаны сохранить», — добавил он.

Напомним, что массированной ракетной атаке Рыльск подвергся днём 20 декабря. Всего было около 15 прилётов.

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