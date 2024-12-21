В Казани беспилотник атаковал элитный ЖК «Лазурные небеса»

В Казани беспилотник атаковал элитный ЖК «Лазурные небеса»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: СМИ: в Казани зафиксировали восемь прилётов, шесть — в жилых домах
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В Казани беспилотники атаковали сразу несколько жилых домов утром 21 декабря. Как сообщает телеграм-канал мэрии Казани, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям, один из беспилотников атаковал высотный ЖК «Лазурные небеса».

«Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием», — сообщают представители мэрии

К месту ЧП, как уточняется, выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

Со ссылкой на Минобороны РФ мэрия добавляет, что около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Татарстан.

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