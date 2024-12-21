СМИ: в Казани зафиксировали восемь прилётов, шесть — в жилых домах

СМИ: в Казани зафиксировали восемь прилётов, шесть — в жилых домах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Казани за утро 21 декабря зафиксировано восемь прилётов БПЛА. Об этом сообщает «Коммерсант», уточняя, что шесть ударов пришлось по жилым домам, один — по промпредприятию, ещё один беспилотник был сбит над рекой.

«Погибших и пострадавших нет, смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях», — уточняет издание.

Тем временем мэрия Казани сообщает, что в школах столицы Татарстана была проведена выборочная эвакуация, «где это было необходимо в целях безопасности».

«Детей проводили на время в подвалы, — пишет мэрия. — Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно».

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям, один из беспилотников атаковал высотный ЖК «Лазурные небеса», ещё один — ЖК «Манхэттен».

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