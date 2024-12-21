СМИ: в Казани зафиксировали восемь прилётов, шесть — в жилых домах

В Казани за утро 21 декабря зафиксировано восемь прилётов БПЛА. Об этом сообщает «Коммерсант», уточняя, что шесть ударов пришлось по жилым домам, один — по промпредприятию, ещё один беспилотник был сбит над рекой.



«Погибших и пострадавших нет, смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях», — уточняет издание.

Тем временем мэрия Казани сообщает, что в школах столицы Татарстана была проведена выборочная эвакуация, «где это было необходимо в целях безопасности».

«Детей проводили на время в подвалы, — пишет мэрия. — Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно».