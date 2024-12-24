СК: в Светлогорске на стройплощадке пострадали трое рабочих

В Светлогорске трое рабочих пострадали на строительном объекте по улице Новой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По предварительным данным, трое иностранных граждан, являющихся работниками субподрядной организации, выполняли строительные работы по реконструкции школы в городе Светлогорске. В процессе производства работ один из каменщиков вышел на выносную площадку, закрепленную на уровне третьего этажа здания. В этот момент площадка обрушилась. Мужчина упал с высоты третьего этажа. Кроме того, травмы получили еще двое каменщиков, находившихся в момент обрушения конструкции у здания», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия 30-летний и 28-летний рабочие госпитализированы в лечебное учреждение, 27-летнему пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Следователем выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.