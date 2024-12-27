68-летняя калининградка лишилась 2 млн руб., следуя указаниям мошенников

Пенсионерка из Калининграда, действуя по инструкции мошенников, лишилась 2 млн руб. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области в пятницу, 27 декабря.



Женщина рассказала, что ей поступил звонок от незнакомца, который представился оператором сотовой связи и сообщил об окончании срока действия её сим-карты. Пенсионерка продиктовала пришедший на её телефон смс-код, после чего мошенники получили доступ к её странице на портале Госуслуг. Сразу после этого ей последовал звонок уже от лжеправоохранителей. «Цель у всех была одна — напугать жертву и заставить ее спрятать деньги на „безопасном счете“. Следуя инструкции собеседников, женщина перевела со своего счета на продиктованные ей реквизиты 2 095 000 рублей, часть из которых была взята в кредит», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».