После ДТП с ребёнком на трассе «Калининград-Крылово» возбудили дело

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Следователь ОМВД России «Гурьевский» возбудил уголовное дело после ДТП, в результате которого погибла 74-летняя пассажирка, а также пострадали 2 женщины и ребёнок. Об этом сообщается в официальном канале УМВД России по Калининградской области в пятницу, 27 декабря.

Установили, что 16 марта 2024 года в 19:10 на 17 км автодороги «Калининград-Крылово» 49-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не учёл погодные и дорожные условия, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием и съездом в кювет.

В результате 74-летняя пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм в медучреждении, еще две пассажирки в возрасте 45 и 68 лет, а также 9-летний мальчик были доставлены в больницу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Фото: официальный канал УМВД России по Калининградской области

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