Кафе «История» закрыли на 10 суток после отравления двух несовершеннолетних

Деятельность кафе «История» ИП Петровой Н.А. в ТРК «Эпицентр» приостановлена судом за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией двух случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних детей, посещавших кафе «История» в ТРК «Эпицентр, Управлением Роспотребнадзора в отношении ИП Петровой Н.А. по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, подтвержденные неудовлетворительными результатами лабораторных исследований готовой пищевой продукции», — отметили в ведомстве.

27 декабря Ленинградский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное Роспотребнадзором по ст. 6.6 КоАП РФ, и признал ИП Петрову Н.А. виновной в совершении вменяемого административного правонарушения. Вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности заведения на 10 суток.

В кафе «История» пообещали «Новому Калининграду» дать комментарий позже.