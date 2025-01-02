В Калининграде водитель сбил подростка на пешеходном переходе

В СНТ «Дружба» около д. 3 по ул. Верхний проезд сбили 15-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло 1 января в 19:20, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

Установлено, что 53-летний водитель автомобиля марки «Киа» двигался по автодороге «Северный обход г. Калининграда» по направлению от Советского проспекта в сторону Кленовой Аллеи. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу и совершил наезд на подростка. В ГАИ подчеркнули, что у пешехода отсутствовали светоотражающие элементы на одежде.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в Детскую областную больницу.