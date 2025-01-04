На Советском проспекте водитель сбил двух несовершеннолетних пешеходов

На Советском проспекте в районе д. 186а сбили двух 16-летних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло 3 января в 17:20, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

18-летний водитель автомобиля марки «БМВ» двигался по Советскому проспекту со стороны ул. Красной в прямом направлении на выезд из города. На нерегулируемом пешеходном переходе он допустил наезд на подростков. В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода и отсутствия светоотражающих элементов на одежде у пешеходов.