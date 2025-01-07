Следователи предъявили обвинение подростку, стрелявшему возле кафе

В Калининграде устроившему стрельбу из пневматического пистолета 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», сообщают региональное управление Следственного комитета и областная прокуратура.



По версии следствия, вечером 3 января несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле кафе по улице Сержанта Колоскова в Калининграде, действуя из хулиганских побуждений, выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в трех подростков 14, 16 и 17 лет. Пострадавшим причинены незначительные повреждения.

Следователем регионального управления Следственного комитета подросток задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура также проводит проверку исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее о задержании стрелявшего подростка сообщало региональное управление Росгвардии. По данным правоохранителей, в результате инцидента незначительные повреждения получил 16-летний посетитель кафе, госпитализация ему не потребовалась.