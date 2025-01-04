В кафе на ул. Сержанта Колоскова произошла стрельба с участием подростков

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде полицейские устанавливают обстоятельства конфликта с участием несовершеннолетних в одном из кафе на ул. Сержанта Колоскова. Инцидент со стрельбой произошёл 3 января в 19:56, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что 17-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего посетителя кафе, сообщает пресс-служба регионального СК. Стрелявший подросток был доставлен сотрудниками Росгвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Пострадавший в результате инцидента получил незначительную царапину, госпитализация ему не потребовалась. В ходе доследственной проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. В том числе, будут проверены социально-бытовые условия семей, в которых воспитываются подростки. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — сообщили в СК.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter