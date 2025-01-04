В кафе на ул. Сержанта Колоскова произошла стрельба с участием подростков

В Калининграде полицейские устанавливают обстоятельства конфликта с участием несовершеннолетних в одном из кафе на ул. Сержанта Колоскова. Инцидент со стрельбой произошёл 3 января в 19:56, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что 17-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего посетителя кафе, сообщает пресс-служба регионального СК. Стрелявший подросток был доставлен сотрудниками Росгвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Пострадавший в результате инцидента получил незначительную царапину, госпитализация ему не потребовалась. В ходе доследственной проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. В том числе, будут проверены социально-бытовые условия семей, в которых воспитываются подростки. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — сообщили в СК.