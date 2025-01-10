Калининградец, избивший собаку молотком, стал фигурантом уголовного дела

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, избившего собаку молотком. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. О жестоком обращении с животным в полицию сообщила 61-летняя мать калининградца. Она рассказала, что ее сын избил молотком домашнюю собаку по кличке Лада. Полицейские забрали животное и доставили в ветклинику, где собаку экстренно прооперировали. В результате избиения Лада получила множественные ушибы и травму черепа, а также лишилась глаза. Злоумышленник объяснил свое агрессивное поведение тем, что собака медленно выполняла его команды.

Мужчина был помещен полицейскими в специальный приемник для лиц, подвергнутых административному задержанию, на 12 суток за мелкое хулиганство. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.