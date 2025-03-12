Направлено в суд дело калининградца, избившего молотком собаку своей матери

Направлено в суд дело калининградца, избившего молотком собаку своей матери
Собака Лада. Фото пресс-службы регионального УМВД
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Прокурор Центрального района города Калининграда утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя, жестоко избившего собаку. Он обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным), а также по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года нетрезвый обвиняемый, находясь в квартире по ул. Полковника Сафронова в Калининграде, избил молотком собаку своей матери. В результате жестокого обращения собака получила множественные ушибы и травму черепа, а также лишилась глаза. Мать попыталась остановить мужчину, однако он высказал угрозу убийством в ее адрес, держа в руках молоток.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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