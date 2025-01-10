В национальном парке «Виштынецкий» неизвестные подстрелили косулю

В национальном парке «Виштынецкий» госинспекторы в области охраны окружающей среды обнаружили следы незаконной охоты. Как сообщает пресс-служба нацпарка, 8 января неизвестные подстрелили косулю.

После себя охотники оставили многочисленные следы. Материалы были направлены в полицию, объявлен розыск. «Если личности охотников будут установлены, они понесут наказание вплоть до возбуждения уголовного дела по статье 258 УК РФ „Незаконная охота“. За подобное нарушение положен штраф в размере до 200 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, — сообщает пресс-служба. — В любом случае штраф заплатить придется — минимум 4 тыс. руб. — в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ за нахождение с оружием на особо охраняемой природной территории».

В пресс-службе напомнили, что на территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира. К такой деятельности относится в том числе промысловая, спортивная и любительская охота.