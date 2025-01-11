В Черняховске водителя такси подозревают в убийстве пассажира (фото)

Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области задержал 55-летнего подозреваемого по уголовному делу об убийстве 30-летнего местного жителя (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

«По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2024 года житель посёлка Тельманово Черняховского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле такси под управлением подозреваемого направился домой от одного из кафе в городе Черняховске. По дороге между ним и водителем возник конфликт по поводу оплаты проезда. Фигурант, остановив машину в безлюдном месте на просёлочной дороге, вместе с пассажиром вышел из транспортного средства, а затем баллонным ключом нанёс тому не менее одного удара в область головы. От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.

Подозреваемый, испугавшись содеянного, скрылся с места преступления. 10 января 2025 года тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили сотрудники МО МВД России «Черняховский» в ходе поисковых мероприятий. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователей регионального управления СКР и полицейских были получены сведения о причастности фигуранта к указанному преступлению.

В ходе допроса подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления, показания проверили на месте. По уголовному делу назначены судебно-медицинские и другие экспертизы, допрашиваются свидетели. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.