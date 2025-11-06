В суд Черняховска поступило дело таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира 31 декабря

Все новости по теме: Криминал
В суд Черняховска поступило дело таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира 31 декабря

В Черняховский городской суд поступило уголовное дело таксиста, обвиняемого в убийстве. Решается вопрос о назначении судебного заседания. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, 31 декабря 2024 года Ш., работая таксистом, согласился подвезти потерпевшего П. до поселка Тельманово Черняховского района. Вблизи автодороги Черняховск-Крылово Ш. поссорился с пассажиром, остановил машину и нанес ему не менее одного удара баллонным ключом в область головы. От полученных травм П. скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени. Действия Ш. следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ—убийство», — рассказали в суде.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба регионального СК, между пассажиром и 55-летним водителем возник конфликт по поводу оплаты проезда. Водитель, остановив машину в безлюдном месте на просёлочной дороге, вместе с пассажиром вышел из транспортного средства, а затем баллонным ключом нанёс тому не менее одного удара в область головы. От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления. Подозреваемый, испугавшись содеянного, скрылся с места преступления.

10 января 2025 года тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий. В результате совместных действий следователей регионального управления СКР и полицейских удалось задержать подозреваемого в преступлении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter