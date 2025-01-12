В Краснознаменском районе «Ауди» сгорел, врезавшись в лошадь (фото) (видео)

В ночь с субботы на воскресенье в Краснознаменском районе произошло ДТП, в котором погибли водитель «Ауди» и лошадь. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась на 172 км автодороги «Калининград-Знаменск-Добровольск-Неман» в 3:25 12 января.

«Водитель, управляя автомобилем „Ауди“, совершил наезд на животное (лошадь), после чего допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В дальнейшем автомобиль загорелся, — сообщает подробности пресс-служба ведомства. — В результате ДТП водитель погиб, пассажир от медицинской помощи отказался».

Вскоре в пресс-службе сообщили дополнительные детали происшествия, установленные в ходе расследования. Водителю, как установлено, было 34 года. Двигался его автомобиль со стороны Добровольска в направлении посёлка Желанное. Пассажиру, отказавшемуся от медпомощи, по данным ГИБДД, 33 года. На текущий момент по факту происшествия в МО МВД России «Неманский» проводится проверка.