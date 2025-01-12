«Водоканал» сообщил о крупной скрытой утечке под Зеленоградском (фото)

В посёлке Сосновка Зеленоградского округа произошла крупная авария на сетях водоснабжения. О проблеме в воскресенье, 12 января, сообщила пресс-служба областного «Водоканала», которая уточнила, что сети прокладывались и обслуживаются частными организациями (ООО «Водоснабжение» и ООО «Итакас»).

«Аварийные бригады областного „Водоканала“ оказывают помощь в поиске крупной скрытой утечки на обширной территории лесного массива поселка, — сообщили в пресс-службе. — Усложняет поиск отсутствие у собственников сетей схем расположения коммуникаций. Тем самым приходится в ручном режиме обследовать каждый метр территории».

На текущий момент коммунальщики, прикладывавшие «все усилия для скорейшего разрешения ситуации и возобновления водоснабжения», как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе компании, обнаружили место утечки

Для уточнения оперативной информации жители могут круглосуточно обращаться в аварийную службу «Водоканала»: (8 40-12) 555-151, доб. 1.