В микрорайоне Космодемьянского снегопад спровоцировал повторную аварию на сетях

В микрорайоне Александра Космодемьянского снегопад спровоцировал повторную аварию на линиях электропередачи. Как сообщает пресс-служба регионального «Водоканала», обрыв в воскресенье, 12 января, также остановил подачу воды в жилые дома.

«Основным поставщиком холодной воды в микрорайоне является частная организация (ООО „Дельта-Е“), — пояснили в „Водоканале“. — В результате аварии на основной линии и отсутствия электроэнергии у данной организации временно прекратила работу водопроводно-насосная станция. Ремонтные работы планируется завершить в ближайшее время. После чего будет восстановлено водоснабжение. Со стороны областного „Водоканала“ оказывается полное содействие и поддержка».

Ранее жители сообщали «Новому Калининграду», что в субботу, 11 января, в микрорайоне Александра Космодемьянского не было воды с 11 утра до 23 часов. Также отключалось отопление, а в некоторых домах не было света.