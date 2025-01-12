В Калининграде в ДТП с маршруткой пострадали три человека (фото)

В Калининграде на пересечении улиц Брамса и Репина вечером 12 января произошло ДТП с участием маршрутного такси. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, в ходе столкновения с автомобилем «Фольксваген Пассат» пострадали три человека: оба водителя и пассажир легковушки.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 18:50 часов, — уточняет пресс-служба ведомства. — По предварительной информации, водитель автомобиля „Фольксваген Пассат“, двигаясь по ул. Репина, не выполнил требование знака 2.4 ПДД РФ „Уступи дорогу“ и допустил столкновение с движущимся маршрутным такси».

На текущий момент полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.