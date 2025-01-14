С родителей налившей в коляску уксус девочки хотят взыскать компенсацию

В Балтийский городской суд обратились мама и бабушка девочки, получившей химические ожоги в результате действий соседского ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Днём 31 марта 2024 года проживающая по соседству семилетняя девочка, как утверждается, по небрежности разлила уксусную эссенцию на покрывало, лежавшее в пустой детской коляске в подъезде дома, где проживают истицы. О произошедшем девочка никому из взрослых не сообщила.

Позже мама ребёнка, не зная о том, что детская коляска и находящееся в ней одеяло пропитаны уксусной эссенцией, посадила в неё свою годовалую дочь и отправилась на прогулку. От воздействия уксусной эссенции ребёнок получил химические ожоги первой и второй степени.

Указывая, что в результате ожогов девочка испытывала сильную боль, была вынуждена проходить лечение, капризничала, не могла принимать ванну, нормально гулять и играть, истицы просят взыскать с родителей соседского ребёнка денежную компенсацию морального вреда.

Кроме того, в исковом заявлении женщины описали и свои нравственные страдания, связанные с тревогой за ребёнка. В обоснование суммы компенсации они также указали, что для посещения больницы матери с дочерью приходилось каждый раз проделывать нелёгкий путь, поскольку они проживают на Балтийской косе, где нет медицинских организаций.

Мама девочки просит взыскать с ответчиков денежную компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. рублей в равных долях и дополнительно понесённые расходы, вызванные повреждением здоровья малолетней девочки, в размере 2 738 рублей в равных долях.

Бабушка потерпевшей девочки просит взыскать с ответчиков денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей в равных долях. Предварительное судебное заседание назначено на 22 января 2025 года.