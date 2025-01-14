В Черняховском районе нетрезвый водитель спровоцировал погоню со стрельбой (видео)

Нетрезвый водитель спровоцировал погоню со стрельбой в Черняховском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«В вечернее время в Черняховском районе Калининградской области инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю автомобиля Volkswagen Transporter, двигавшемуся со стороны посёлка Заовражное в сторону города Черняховска. Однако тот проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение, увеличив скорость. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские организовали преследование», — говорится в сообщении.

Уходя от погони, водитель неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации. Через громкоговорящее устройство инспекторы предупредили нарушителя о намерении применить табельное оружие, на что последний никак не отреагировал. В результате был произведён предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных — по колёсам движущегося автомобиля.

Транспортное средство получило повреждение шин и остановилось. Злоумышленник покинул салон и попытался скрыться по железнодорожным путям, однако вскоре его догнали сотрудники полиции. Нарушителем оказался 27-летний житель Калининграда.

Водителя с внешними признаками опьянения доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.

В отношении задержанного полицейские составили административные материалы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, езду по встречной полосе, в том числе по дороге с односторонним движением. Также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба регионального управления МВД России