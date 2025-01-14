39-летнего калининградца обвиняют в попытке дачи крупной взятки сотруднику УФСБ

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39-летнему калининградцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 23 декабря 2024 года обвиняемый передал часть взятки в сумме 5 млн рублей сотруднику УФСБ взамен на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 10 млн рублей. Сотрудник, действующий в рамках оперативно-розыскных мероприятий, от получения незаконного денежного вознаграждения отказался.

В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В случае доказанности вины фигуранта ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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