Суд отправил калининградца в колонию строгого режима за взятку сотруднику ФСБ

К лишению свободы осужден 39-летний житель Калининграда, обвиняемый в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что 23 декабря 2024 года подсудимый передал сотруднику регионального УФСБ 5 млн рублей в качестве первой части взятки в десять миллионов. Взамен он рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, обвинявшегося в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Действия подсудимого квалифицированы по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, в частности, активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Приговором Ленинградского районного суда калининграду назначено 5 лет с отбыванием колонии строгого режима со штрафом в размере 10 000 000 рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства предмет взятки — денежные средства в размере 5 000 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.