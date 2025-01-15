Шторм повредил объекты инфраструктуры на побережье Калининградской области (фото)

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Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

В результате шторма, который принёс в регион циклон «Чарли», объекты береговой инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске получили незначительные повреждения. Об этом сообщили представители ГБУ «Балтберегозащита» на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«На незащищённых участках берега в восточной части Зеленоградска были зафиксированы размывы авандюны с обрушением деревьев. В Рыбном из-за штормовой абразии на территории базы летних практик БФУ им. Канта сложилась аварийная ситуация. На всём протяжении размыт коренной берег по верхней бровке уступа. Сотрудниками „Балтберегозащиты“ предложены мероприятия для БФУ им. Канта по ликвидации аварийной ситуации», — говорится в сообщении.

На участках, защищённых берегоукрепительными сооружениями, ситуация стабильная, коренной берег и склон не затронут. В некоторых местах сохранился песчаный пляж перед сооружениями, добавили в «Балтберегозащите».

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