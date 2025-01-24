В Рыбном перекрыли часть побережья из-за обрушения склона (фото)

В Рыбном перекрыли часть побережья из-за обрушения склона (фото)
Фото: Telegram-канал администрации Пионерского городского округа
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Участок побережья в посёлке Рыбное перекрыли. В результате шторма там произошёл размыв и обрушение части берегового склона, сообщили в администрации Пионерского городского округа. Опасная территория обозначена защитно-сигнальной лентой.

«Администрация Пионерского городского округа предупреждает о недопустимости нахождения в этом районе для обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

В результате шторма, который принёс в регион циклон «Чарли», повреждения получили объекты береговой инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске.

«На незащищённых участках берега в восточной части Зеленоградска были зафиксированы размывы авандюны с обрушением деревьев. В Рыбном из-за штормовой абразии на территории базы летних практик БФУ им. Канта сложилась аварийная ситуация. На всём протяжении размыт коренной берег по верхней бровке уступа. Сотрудниками „Балтберегозащиты“ предложены мероприятия для БФУ им. Канта по ликвидации аварийной ситуации», — сообщали представители ГБУ «Балтберегозащита».

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