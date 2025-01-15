УМВД: в Багратионовском районе 54-летний браконьер застрелил двух косуль

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Под Багратионовском в ходе рейда выявлен и пресечен факт незаконной охоты в районе пос. Новоселово. что 54-летний злоумышленник застрелил двух косуль. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина находился в лесу, имея разрешение на ношение и хранение охотничьего оружия, а также на добычу пушных животных. Однако лицензии на отстрел парнокопытных у него не было. Подозреваемый был задержан с поличным в тот момент, когда вместе с приятелем разделывал туши убитых животных. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 320 тысяч рублей. Полицейские изъяли у браконьера охотничье оружие, патроны, ножи, туши косуль и автомобиль «БМВ», который помещен на спецстоянку.

В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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