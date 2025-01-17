В Большом Исаково на переходе сбили 10-летнего школьника (видео)

В пятницу, 17 января, в поселке Большое Исаково Гурьевского района в ДТП пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП случилось около 7 часов 40 минут на ул. Советской у дома 12. Автомобиль «Шевроле» под управлением водителя 1952 года рождения совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 10-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ДОБ.